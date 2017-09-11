Металлинвестбанк ввел кредит на рефинансирование и снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.

Кредит на рефинансирование ипотеки, выданной ранее сторонним банком, предоставляется под 10,7% годовых при соотношении суммы кредита к стоимости залога меньше 80% или под 11,2% годовых при выдаче кредита в сумме 80—90% стоимости объекта. До предоставления документов, подтверждающих регистрацию залога в пользу Металлинвестбанка, ставка увеличивается на 3 п. п. Может быть рефинансирован кредит, выданный на покупку квартиры или жилого дома. Срок договора — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 25 млн рублей в Москве и области, от 250 тыс. до 10 млн рублей в других региональных филиалах банка.

Обновленная процентная ставка по кредиту на приобретение строящейся квартиры или апартаментов составляет 11—11,75% годовых. Приобретение загородной недвижимости в кредит возможно под 13—14% годовых. Ипотека на приобретение нового жилья под залог имеющегося в собственности предоставляется под 13,5—14% годовых. По «Ипотечному кредиту 10,5% годовых» снижен минимальный размер первоначального взноса с 10% до 5% стоимости приобретаемого жилья, для кредитов со взносом 5—10% установлена ставка 11% годовых.

Прочие условия кредитования: срок — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 25 млн рублей, но не более 90% стоимости приобретаемой недвижимости, передаваемой в залог.

«Отменена надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. При отказе от личного страхования ставка вырастет на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 67,62 млрд рублей (80-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 10,17 млрд, кредитный портфель — 31,97 млрд, обязательства перед населением — 31,98 млрд.