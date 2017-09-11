Металлинвестбанк ввел кредит на рефинансирование и снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта.

Кредит на рефинансирование ипотеки, выданной ранее сторонним банком, предоставляется под 10,7% годовых при соотношении суммы кредита к стоимости залога меньше 80% или под 11,2% годовых при выдаче кредита в сумме 80—90% стоимости объекта. До предоставления документов, подтверждающих регистрацию залога в пользу Металлинвестбанка, ставка увеличивается на 3 п. п. Может быть рефинансирован кредит, выданный на покупку квартиры или жилого дома. Срок договора — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 25 млн рублей в Москве и области, от 250 тыс. до 10 млн рублей в других региональных филиалах банка.

Обновленная процентная ставка по кредиту на приобретение строящейся квартиры или апартаментов составляет 11—11,75% годовых. Приобретение загородной недвижимости в кредит возможно под 13—14% годовых. Ипотека на приобретение нового жилья под залог имеющегося в собственности предоставляется под 13,5—14% годовых. По «Ипотечному кредиту 10,5% годовых» снижен минимальный размер первоначального взноса с 10% до 5% стоимости приобретаемого жилья, для кредитов со взносом 5—10% установлена ставка 11% годовых.

Прочие условия кредитования: срок — от года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 25 млн рублей, но не более 90% стоимости приобретаемой недвижимости, передаваемой в залог.

«Отменена надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. При отказе от личного страхования ставка вырастет на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.