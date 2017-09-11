В одной из крупнейших регистраторских компаний — АО «Статус» — произошли серьезные кадровые перестановки. Гендиректор регистратора Михаил Недельский, который руководил компанией в течение 17 лет, а также два его первых заместителя — Наталья Петрова и Юлия Бурлакова — покинули «Статус». Компанию возглавит выходец из ЦБ Алексей Свиридов, его кандидатуру 8 сентября утвердил совет директоров регистраторского общества «Статус» (главный акционер — Сбербанк, владеющий долей в 40%), пишет «Коммерсант».

«Михаил Недельский принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на других проектах. Дополнительную информацию мы предоставим после выхода нового гендиректора на работу», — пояснил изданию официальный представитель АО «Статус» Илья Варламов. Недельский подтвердил эти сведения и сообщил, что «свежие проекты будут не менее интересными», однако поделиться деталями отказался.

Избранный гендиректором «Статуса» Свиридов — выходец из ЦБ. Сейчас он занимает должность советника зампреда Банка России Владимира Чистюхина. Ранее Свиридов работал в должности заместителя руководителя Юго-Восточного регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам. «Алексей Свиридов принял решение продолжить карьеру вне Банка России», — сообщили в ЦБ. Сам Свиридов был недоступен для комментариев.



Как рассказали газете источники из профессионального сообщества, формальным поводом для смены руководства в АО «Статус» могла стать напряженная ситуация, сложившаяся в калужском филиале регистратора. В апреле 2017 года филиал в Калуге был открыт «ВТБ-Регистратором» — одним из главных конкурентов «Статуса». Новую структуру возглавил Георгий Полторацкий, перешедший с аналогичной должности калужского филиала АО «Статус». По данным издания, это привело к возникновению напряженных отношений между компаниями.

Но другой источник газеты уверен, что калужский конфликт стал только «последней каплей».



Недельский считает, что «калужский кейс» стал наглядным уроком по соблюдению этических норм в конкурентной борьбе для всего регистраторского рынка, так что «вряд ли кто-то из коллег захочет когда-нибудь участвовать в чем-то подобном». По его мнению, на общий баланс рынка смена руководства в «Статусе» не повлияет. Вместе с тем участники рынка считают, что после ухода Недельского «Статусу» труднее будет сохранять лидерство, ведь этот бизнес во многом основан на личных связях. Клиентов, подчеркивает один из регистраторов, «будут переманивать и перекупать любыми способами», особенно в регионах.