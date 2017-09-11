Банк «Международный Финансовый Клуб» понизил ставки по вкладам. Доходность «Удобного» (от 50 тыс. рублей) составит 6,7—6,8% (ранее — 7,5—7,6%), а «Оптимального» (от 100 тыс. рублей) — 7,5—7,8% годовых (прежде — 8,3—8,6%).
Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Накопительный+» открывается под 6,9—7,1% (прежде — под 7,7—7,9%), а «МФК Максимум» — под 7,7—8,2% годовых (вместо 8,5—9%). Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
АО «АКБ «Международный финансовый клуб» — крупный по размеру активов столичный банк, контролируемый известными российскими бизнесменами. Небольшая сеть продаж банка представлена в городах различных регионов РФ. Основными направлениями деятельности фининститута являются обслуживание расчетных счетов, привлечение средств на депозиты и кредитование корпоративных клиентов, а также привлечение средств состоятельных частных лиц. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (47,45%), собственник группы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг (39,42%), супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (13,14%). Ранее в состав акционеров входил Сулейман Керимов, но в ноябре 2012 года его доля была продана группе «Онэксим». Стоит отметить, что топ-менеджмент банка представлен преимущественно выходцами из Росбанка.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 53,40 млрд рублей (91-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,25 млрд, кредитный портфель — 27,26 млрд, обязательства перед населением — 19,85 млрд.