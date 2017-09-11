RAEX («Эксперт РА») подтвердило банку «Северный Кредит» рейтинг кредитоспособности «ruCCC» с «негативным» прогнозом и отозвало его в связи с досрочным расторжением договора по инициативе банка, сообщает агентство.



Позитивное влияние на рейтинг оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, хорошие обеспеченность ссудного портфеля и кредитное качество портфеля ценных бумаг.

Кроме того, агентство положительно оценивает невысокую концентрацию привлеченных средств банка на крупнейших кредиторах, низкий уровень принимаемых валютных рисков, а также неоднократные прецеденты оперативной поддержки банка со стороны заинтересованных лиц в форме безвозмездной помощи в 2017 году.

Негативно на рейтинге банка отражается в первую очередь значительное досоздание резервов на возможные потери по ссудам во II квартале 2017 года, что стало причиной убыточности деятельности банка и резкого снижения нормативов достаточности капитала.

Агентство также отмечает сохранение недостаточно консервативной политики резервирования по ссудам и невысокого качества ссудного портфеля. Давление на рейтинговую оценку по-прежнему оказывают высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц как источника фондирования при их низкой географической диверсификации и нестабильность средств клиентов — юридических лиц на счетах в банке.