RAEX («Эксперт РА») подтвердило банку «Северный Кредит» рейтинг кредитоспособности «ruCCC» с «негативным» прогнозом и отозвало его в связи с досрочным расторжением договора по инициативе банка, сообщает агентство.
Позитивное влияние на рейтинг оказали хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте, хорошие обеспеченность ссудного портфеля и кредитное качество портфеля ценных бумаг.
Кроме того, агентство положительно оценивает невысокую концентрацию привлеченных средств банка на крупнейших кредиторах, низкий уровень принимаемых валютных рисков, а также неоднократные прецеденты оперативной поддержки банка со стороны заинтересованных лиц в форме безвозмездной помощи в 2017 году.
Негативно на рейтинге банка отражается в первую очередь значительное досоздание резервов на возможные потери по ссудам во II квартале 2017 года, что стало причиной убыточности деятельности банка и резкого снижения нормативов достаточности капитала.
Агентство также отмечает сохранение недостаточно консервативной политики резервирования по ссудам и невысокого качества ссудного портфеля. Давление на рейтинговую оценку по-прежнему оказывают высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физических лиц как источника фондирования при их низкой географической диверсификации и нестабильность средств клиентов — юридических лиц на счетах в банке.
АО «КБ «Северный Кредит» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологде. Специализируется на обслуживании счетов и кредитовании малого и среднего бизнеса, активен на рынке инкассации. Фондируется преимущественно за счет вкладов физических лиц.
На текущий момент основными бенефициарами банка выступают администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений Вологодской области (23,22%), Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), член совета директоров Вера Давыдова (9,89%), Владимир и Екатерина Борисовы (брат и сестра, совместно — 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Хорпякова, Нина Пугинская (по 4,99%), Владимир Чикин (3,00%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 7,61 млрд рублей (239-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,72 млрд, кредитный портфель — 4,15 млрд, обязательства перед населением — 4,75 млрд.