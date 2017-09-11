Московско-Парижский Банк с 11 сентября вводит вклад «Урожайная осень». Открыть его можно на 200 дней под 8,3% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.
Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — ежемесячно.
Открыть депозит можно до 30 сентября.
«Процентная ставка по вкладу может быть увеличена на 0,2 процентного пункта при подключении опции «Почетный клиент», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «Московско-Парижский Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании компаний, действующих в строительном секторе экономики Московского региона. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также операции на межбанковском рынке. Основным источником фондирования активных операций кредитной организации выступают средства предприятий и организаций (38,5%). Бенефициарами общества выступают председатель совета директоров банка Олег Карчев, Алексей Абрамов и Владислав Мангутов.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,51 млрд рублей (334-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,10 млрд, кредитный портфель — 1,43 млрд, обязательства перед населением — 0,83 млрд.