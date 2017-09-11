Московско-Парижский Банк с 11 сентября вводит вклад «Урожайная осень». Открыть его можно на 200 дней под 8,3% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — ежемесячно.

Открыть депозит можно до 30 сентября.

«Процентная ставка по вкладу может быть увеличена на 0,2 процентного пункта при подключении опции «Почетный клиент», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.