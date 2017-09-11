Нелегальные коллекторы, воспользовавшись лазейкой в законодательстве о взыскании долгов, начали рекламировать свои услуги в Интернете под видом юридических, пишет «Коммерсант».



По профильному закону (230-ФЗ) осуществлять досудебное взыскание задолженности с граждан могут только агентства, состоящие в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако он не распространяется на тех, для кого коллекторская деятельность не основная.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратилась с письмом в компании «Яндекс» и Google, а также в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В нем ассоциация просит рассмотреть вопрос об устранении нарушений законодательства в сфере интернет-рекламы коллекторских агентств, юридических и консалтинговых компаний, занимающихся незаконным взысканием долгов физических лиц по кредитам и займам.

Как рассказали в НАПКА, при поиске по ключевым словам «коллекторское агентство», «взыскание долгов физлиц», «коллекторские услуги» в результатах поиска с пометкой «реклама» можно увидеть ссылки на сайты компаний, не входящих в реестр ФССП. При этом, как указано на их сайтах, компании осуществляют досудебное взаимодействие с должниками, в том числе телефонные переговоры и выездное взыскание, напрямую нарушая требования законодательства о взыскании долгов физлиц. Услуги подобных коллекторов могут быть востребованы у кредиторов, которые не вдаются в тонкости законодательства или которых не волнуют вопросы имиджа — различные небольшие компании, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц.

«Нелегальные коллекторы могут прикрываться тем, что оказывают юридические или консалтинговые услуги и коллекторство не является основным видом их деятельности, — говорит директор НАПКА Борис Воронин. — Тем не менее если они рекламируют себя по ключевым словам «коллекторское агентство» и «взыскание долгов физлиц» и указывают на своих сайтах, что осуществляют услуги переговоров с должниками, такие аргументы несостоятельны».

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что пока не получили письмо НАПКА, и отметили: «Яндекс» как рекламораспространитель не обладает полномочиями по осуществлению проверки на соответствие законодательству фактической деятельности рекламодателей». В Google не ответили на запрос издания.

«Закон «О рекламе» запрещает рекламу товаров и услуг, если их реализация требует получения специального разрешения, при отсутствии такого разрешения», — заявили в ФАС. Вместе с тем 230-ФЗ распространяется не на все виды отношений, связанных с взысканием долгов, соответственно, если размещается реклама лиц, которые осуществляют деятельность, не подпадающую под ограничения данного закона, такая реклама может размещаться с соблюдением иных требований законодательства о рекламе, отметили там.

Полностью оградить граждан от рекламы незаконных услуг сможет только формирование правоприменительной практики или внесение изменений в профильный закон. «Стоит конкретизировать в законе понятие «основной вид деятельности» или определить точный ОКВЭД для предоставления подобных услуг, чтобы закрыть лазейку в законодательстве для нелегальных участников рынка», — считает Воронин.

