Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в ходатайстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества трех бывших руководителей Спецсетьстройбанка на общую сумму 871,4 млн рублей.

Агентство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 9 июня. Заявитель не представил доказательства, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, посчитал тогда арбитраж.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено АСВ в рамках заявления о взыскании этой суммы с бывшего председателя правления банка Дмитрия Бухтоярова, его заместителя Олеси Евдаковой и управляющего Северо-Кавказским филиалом организации Исы Гагиева.

В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, были выявлены признаки преднамеренного банкротства Спецсетьстройбанка. В частности, установлено, что с 1 сентября 2012 по 22 сентября 2014 года контролирующими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов организации на невозвратную ссудно-вексельную задолженность юридических и физических лиц, а также иные действия, направленные на вывод активов банка. Это, по мнению управляющего, привело к ухудшению финансового положения кредитной организации.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ. Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2014 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Спецсетьстройбанк. В решении суда говорится, что стоимости активов Спецсетьстройбанка в размере 3,7 млрд рублей недостаточно для исполнения обязательств банка в размере 5,03 млрд рублей. В период деятельности временной администрации по управлению банком было заявлено 1,772 требования кредиторов на сумму 785,6 млн рублей, отметил суд. ЦБ 22 сентября 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спецсетьстройбанка.