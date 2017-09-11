Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 12 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 57,25 рубля, курс евро уменьшился на 23 копейки, до 68,8 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта будет пользоваться спросом у инвесторов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке 15 сентября, уверен главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

«Рыночное сообщество ожидает снижения ставки на 25—50 базисных пунктов, что толкает вниз доходности ОФЗ при укреплении рубля против доллара», — указывает эксперт.

Сдержанное поведение на прошедших выходных властей КНДР, от которых ожидали «очередного сюрприза» из-за празднования годовщины образования страны, вернуло аппетит к риску, добавляет валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.

«Сегодня будет обнародована резолюция ООН в отношении ядерной программы Северной Кореи. Содержательная часть документа и возможная реакция на него сохраняет вероятность активных движений на рынке, даже несмотря на скудный макроэкономический календарь», — комментирует аналитик.

По его мнению, рубль стабилизируется на достигнутых уровнях. «На Московской бирже валютные пары, скорее всего, проведут день в нешироких диапазонах. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет консолидироваться в границах 57,1—57,5. Евро, может реализовать рост к 69,2», — считает эксперт.