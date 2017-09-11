ВТБ Банк Москвы снизил ставку по программе «Рефинансирование». Теперь кредит на погашение задолженности в других банках выдается под 13,5—17% годовых (вместо 13,9—18,9%).

Заемщики могут получить довольно крупную сумму — до 3 млн рублей на срок до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование оформляется по желанию заемщика.

«Программа позволяет не только рефинансировать текущие кредиты, но и получить дополнительные средства на любые цели. Минимальная ставка действует для льготных категорий заемщиков (зарплатные, корпоративные клиенты и т. п.), при этом и для новых клиентов банк предлагает довольно интересные условия кредитования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.