ВТБ Банк Москвы снизил ставку по программе «Рефинансирование». Теперь кредит на погашение задолженности в других банках выдается под 13,5—17% годовых (вместо 13,9—18,9%).
Заемщики могут получить довольно крупную сумму — до 3 млн рублей на срок до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование оформляется по желанию заемщика.
«Программа позволяет не только рефинансировать текущие кредиты, но и получить дополнительные средства на любые цели. Минимальная ставка действует для льготных категорий заемщиков (зарплатные, корпоративные клиенты и т. п.), при этом и для новых клиентов банк предлагает довольно интересные условия кредитования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.