Джей энд Ти Банк предлагает открыть депозит «Формула».

Минимальная сумма вклада — 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов, 20 тыс. евро. Сроки размещения средств в рублях — один, шесть месяцев и год, в долларах — три, шесть месяцев и год, в евро — один год.

Доходность вложения в рублях в зависимости от суммы составляет 7,5—8,5%, в долларах — 1,2—1,6%, в евро — 0,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет либо капитализируются.

«Пролонгация вклада на новый срок не допускается. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.

Завешен прием депозита «Майский».

Джей энд Ти Банк
АО «Джей энд Ти Банк» — небольшая по размеру активов столичная кредитная организация, являющаяся дочерним банком J&T Banka, A. S. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовыми источниками фондирования деятельности выступают собственные средства (36,6%) и вклады населения (34,7%).
Единственным акционером банка является J&T Banka, A.S., а конечными бенефициарами выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 47,47% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (2,10%), Ли Юн (1,09%) и Чжэн Сюнбин (0,82%), Шанхай Энерджи Секюрити Ресерч Центр (0,99%), миноритарии (0,06%).


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 16,81 млрд рублей (165-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,43 млрд, кредитный портфель — 5,32 млрд, обязательства перед населением — 6,45 млрд.