Джей энд Ти Банк предлагает открыть депозит «Формула».

Минимальная сумма вклада — 500 тыс. рублей, 10 тыс. долларов, 20 тыс. евро. Сроки размещения средств в рублях — один, шесть месяцев и год, в долларах — три, шесть месяцев и год, в евро — один год.

Доходность вложения в рублях в зависимости от суммы составляет 7,5—8,5%, в долларах — 1,2—1,6%, в евро — 0,3% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий или карточный счет либо капитализируются.

«Пролонгация вклада на новый срок не допускается. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по ставке до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.

Завешен прием депозита «Майский».