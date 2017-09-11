Экс-глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос о том, как он оценивает поведение главы «Роснефти» Игоря Сечина, процитировал эпиграф к комедии Николая Гоголя «Ревизор». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

В среду, 6 сентября, Сечин заявил, что Улюкаев, когда занимал должность главы Минэкономразвития, потребовал незаконного вознаграждения, приехал и забрал его, сообщал РБК. По словам главы «Роснефти», «в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это преступление».

​Сечин: публикация разговора с Улюкаевым отвлекает внимание от сути дела Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что обнародование содержания разговора между ним и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым в день предполагаемого получения последним взятки в 2 млн долларов переключает внимание общественности с сути дела на «негодные объекты». Такое мнение глава нефтяной компании высказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Во вторник, 5 сентября, во время суда была зачитана стенограмма переговоров Сечина и Улюкаева, которые произошли в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» до того, как был задержан бывший министр экономического развития. В обнародованной прослушке упоминается «корзинка с колбасой» — традиционный подарок Игоря Сечина друзьям и партнерам, по словам источников РБК.

В пятницу, 8 сентября, глава «Роснефти» заявил, что обнародование содержания переговоров, является «профессиональным кретинизмом». По его мнению, есть «вещи», которые должны оставаться «закрытыми со всех сторон». Сечин отметил, что в стенограмме были сведения, содержащие государственную тайну. Он пояснил, что во время разговора он эмоционально оценил перспективы сотрудничества «Роснефти» с японскими и индийскими партнерами. Сечин сказал, что судебный процесс «должен быть закрытым».