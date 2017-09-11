Сбербанк интегрировал биометрическую технологию в свою бонусную программу «Спасибо». Такой проект реализуется впервые в России, подчеркивается в сообщении кредитной организации, распространенном в понедельник.

Как следует из релиза, проект стартовал 1 сентября. Клиентам было предложено снять видеорассказ своего ребенка о том, как он провел лето, и загрузить ролик на сайт spasibozaleto.ru. С помощью специального биометрического алгоритма в полученных роликах анализируются эмоции. Каждое «проявление счастья» фиксируется и награждается подарком — бонусным «солнышком», которое эквивалентно 1 бонусу «Спасибо». За каждый ролик Сбербанк дарит от 200 до 700 «солнышек».

Только за первую неделю проекта Сбербанк получил более 1 тыс. роликов, включавших свыше 270 тыс. радостных эмоций. Начислено свыше 270 тыс. «солнышек». Проект завершится 17 сентября, полученные бонусы «Спасибо» будут начислены до конца месяца.

«Родителям будет просто использовать их при покупке подарков для своего ребенка, будь то новый гаджет или билет на детское мероприятие, который можно приобрести на сайте «Сбербанк Впечатления» за бонусы «Спасибо», — уточняет вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.



Подробности можно узнать на сайте проекта.