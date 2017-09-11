Банк «БЦК-Москва» снизил ставки по вкладам в евро.

ООО «Банк БЦК-Москва» — небольшой моноофисный московский банк, ранее принадлежавший казахскому банку «ЦентрКредит». До смены владельцев банковская деятельность была ориентирована на обслуживание казахских и, частично, корейских компаний в России. Основные направления бизнеса на текущий момент — работа с предприятиями малого и среднего бизнеса, операции на валютном и долговом рынках, расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий. Крупнейшим источником пассивов выступают средства корпоративных клиентов.

На текущий момент участниками кредитной организации являются 11 физических лиц: Андрей Грин, Роза Федорова, Руслан Эсенеев, Наталья Богоста, Виталий Денинг, Алексей Филиппенко, Ирина Сивоконь, Екатерина Поддуева, Андрей Мартынов, Наталья Ситдикова (по 9,09% у каждого), а также Нурлан Тлеубаев (2,72%). ООО «АПК-Инвест» владеет 6,38% акций общества.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2,95 млрд рублей (354-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,05 млрд, кредитный портфель — 2,19 млрд, обязательства перед населением — 0,40 млрд.