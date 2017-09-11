Клиенты Сбербанка сообщают о том, что финучреждение изменило статус дебетовых карт на овердрафтные. Соответствующие отзывы содержатся в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.



«Крайне недоволен сложившейся ситуацией. Без СМС-предупреждений, звонков или иных уведомлений моя зарплатная карта стала овердрафтовой. Как изменить статус обратно, не ясно. Более того, насколько я могу судить, такое произошло не только у меня. Уже видел подобные отзывы. Берегите пенсионеров и людей, не сведущих в экономике!» — пишет клиент банка.

«Проверил только что свою карту — тоже стала овердрафтной. Никто не предупреждал», — сообщает другой клиент.

Клиенты Сбербанка обеспокоены тем, что из-за смены статуса карты они могут нечаянно уйти в «минус». В мессенджерах рассылаются сообщения о том, что «Сбербанк совершил махинацию века», так как «вы можете уходить в минус даже, если у вас 0 на карте (штрафы и обслуживание карты все-таки будут списывать в минус)».



В пресс-службе Сбербанка заявили, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. «Никаких кредитов по дебетовой карте получить невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ как овердрафтная. В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — прокомментировали в пресс-службе.