Фонд института развития Интернета (ФИРИ) начал подготовку к выходу на ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты). Новый фонд будет заниматься телемедицинскими проектами, на реализацию которых планирует собрать 60 млн долларов. Об этом «Известиям» сообщил один из учредителей ФИРИ, президент фонда Алексей Федоров.



Согласно уставу ФИРИ, фонд будет выявлять проблемы развития цифровой медицины и разрабатывать меры для их преодоления. Он также планирует повышать конкурентоспособность российских компаний этой отрасли на глобальном рынке и содействовать привлечению инвестиций в сферу цифровой медицины, информационных технологий и Интернета.

По словам Федорова, для реализации проектов нужны инвестиции, которые планируется собрать при помощи ICO. Федоров рассчитывает, что через год стоимость фонда будет оцениваться в 1 млрд долларов. На ICO предполагается выпустить 1 млн токенов. Стоимость каждого будет составлять 60 долларов. Продавать токены будут не за традиционные деньги, а за криптовалюту. Через год токены можно будет продать за обычные деньги.

«В момент ICO собранные средства будут инвестированы в проекты, а не в действующие компании с прибылью, — объяснил Федоров. — Мы верим, что проекты выстрелят, и сами тоже вложим свои деньги».

Сооснователь сообщества экспертов и инвесторов в блокчейн-экономику DeCenter и основатель фонда Russian Ventures Евгений Гордеев уверен, что у подобного проекта есть перспективы.

«С учетом наработок в сфере искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также возможности консолидировать медицинские разработки со всей страны мы видим одну из самых ярких венчурных историй, — отметил Гордеев. — Медицинский проект может привлечь миллионы пользователей. Нет в мире людей, которые не хотели бы диагностировать свои болячки в автоматическом режиме. Если анализ КТ будет стоить всего 1 доллар, умножив эту сумму на «золотой миллиард» людей, которые делают подобные анализы у специалистов, мы получим потенциальный размер рынка».

Выход на ICO планируется осуществить в течение ближайших трех месяцев.