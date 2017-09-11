Ростовский банк «Центр-инвест» вошел в список уполномоченных кредитных организаций для участия в реализации программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, утвержденный комиссией по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства России.

Как поясняется в сообщении банка, теперь его клиентам открыт доступ к льготным кредитам по ставке не более 5% годовых. В «Центр-инвесте» уточняют, что на сегодняшний день у банка более 1 тыс. заемщиков-сельхозтоваропроизводителей.

На 1 июля 2017 года кредитный портфель банка «Центр-инвест» в сфере АПК составил 11,8 млрд рублей. Доля сельхозкредитов в кредитном портфеле банка по юридическим лицам — 30%.

«Аграрии берут кредиты на различные цели: приобретение сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, модернизацию производства, приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для сельскохозяйственной техники и др. В целом эти кредиты можно разделить на две группы: кредиты на инвестиционные цели и кредиты на оборотные цели. Их доли практически одинаковые в кредитном портфеле банка», — рассказали в «Центр-инвесте».



В банке подчеркивают, что его кредитные программы для АПК учитывают специфику сельского хозяйства, в частности сезонность. При этом «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой бизнес в этой отрасли.