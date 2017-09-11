Ростовский банк «Центр-инвест» вошел в список уполномоченных кредитных организаций для участия в реализации программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, утвержденный комиссией по координации вопросов кредитования АПК Министерства сельского хозяйства России.
Как поясняется в сообщении банка, теперь его клиентам открыт доступ к льготным кредитам по ставке не более 5% годовых. В «Центр-инвесте» уточняют, что на сегодняшний день у банка более 1 тыс. заемщиков-сельхозтоваропроизводителей.
На 1 июля 2017 года кредитный портфель банка «Центр-инвест» в сфере АПК составил 11,8 млрд рублей. Доля сельхозкредитов в кредитном портфеле банка по юридическим лицам — 30%.
«Аграрии берут кредиты на различные цели: приобретение сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования, приобретение земель сельскохозяйственного назначения, модернизацию производства, приобретение топлива, удобрений, семян, запчастей для сельскохозяйственной техники и др. В целом эти кредиты можно разделить на две группы: кредиты на инвестиционные цели и кредиты на оборотные цели. Их доли практически одинаковые в кредитном портфеле банка», — рассказали в «Центр-инвесте».
В банке подчеркивают, что его кредитные программы для АПК учитывают специфику сельского хозяйства, в частности сезонность. При этом «Центр-инвест» кредитует не только действующих сельхозтоваропроизводителей, но и тех, кто только начинает свой бизнес в этой отрасли.
ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения.
На текущий момент основными бенефициарами являются ЕБРР (19,74%), основатели банка председатель совета директоров Василий Высоков и член совета директоров Татьяна Высокова (контролирующие совокупно 24,43% акций) и подконтрольный государственным и муниципальным властям Германии фонд DEG (16,14%). Доля в 10,2% принадлежит швейцарскому фонду responsAbility Investments AG, 9,01% контролирует австрийский Erste Group Bank, граждане США Харвей Савикин (6,40%), Иан Хейг (2,52%) и Джеймс Пассин (0,19%) владеют акциями банка через американский инвестфонд Firebird, гражданка Великобритании Фрэнсис Холлидей контролирует 7,49%, 3,30% принадлежит австрийскому Raiffeisenlandesbank Oberosterreich. На акционеров-миноритариев приходится 0,76% акций банка.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 101,90 млрд рублей (67-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,04 млрд, кредитный портфель — 83,60 млрд, обязательства перед населением — 67,39 млрд.