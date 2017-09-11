Банк ВТБ 24 ввел вклад «Сезонный». Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — семь месяцев. Проценты начисляются по периодам, равным одному месяцу: за первый и второй месяцы — 10%, за третий — 8,75%, за четвертый и пятый — 6%, за шестой и седьмой — 5% годовых. Таким образом, доходность депозита за полный срок размещения составит 7,25% годовых.

Вклад непополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Частичное снятие средств в течение срока невозможно. В случае досрочного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых», — комментирует руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Предложение действительно с 11 сентября по 31 октября.

Кроме того, снижены ставки в рублях на 0,3 процентного пункта по вкладам «Выгодный» и «Накопительный».

«Выгодный» можно разместить под 3,1—7,1% годовых, а «Накопительный» (с возможностью пополнения) — под 2,75—6,65% годовых. Минимальная сумма — 200 тыс. рублей (при открытии через Интернет — 100 тыс. рублей). Срок — от трех месяцев до пяти лет. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет или счет банковской карты.