Банк ВТБ 24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Проект запущен в пилотном режиме на пяти станциях и рассчитан на туристов из КНР, говорится в сообщении кредитной организации.
«С 10 сентября 2017 года оплатить проезд с помощью Alipay можно в кассах на станциях «Локомотив», «Измайлово», «Площадь Гагарина», «Деловой центр» и «Лужники» Московского центрального кольца. Тиражировать сервис на все станции МЦК планируется в начале 2018 года», — уточняют в банке.
Предполагается, что до конца текущего года сервисом воспользуются несколько тысяч человек.
Также ВТБ 24 намерен принимать платежи Alipay на значительной части собственной эквайринговой сети уже в 2017 году.
Мобильный платежный сервис Alipay является крупнейшим в мире и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код трансакции. Оплата возможна с любых мобильных устройств, на которых установлено приложение Alipay.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3 462,99 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 333,01 млрд, кредитный портфель — 1 969,78 млрд, обязательства перед населением — 2 249,01 млрд.