Банк ВТБ 24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Проект запущен в пилотном режиме на пяти станциях и рассчитан на туристов из КНР, говорится в сообщении кредитной организации.



«С 10 сентября 2017 года оплатить проезд с помощью Alipay можно в кассах на станциях «Локомотив», «Измайлово», «Площадь Гагарина», «Деловой центр» и «Лужники» Московского центрального кольца. Тиражировать сервис на все станции МЦК планируется в начале 2018 года», — уточняют в банке.

Предполагается, что до конца текущего года сервисом воспользуются несколько тысяч человек.

Также ВТБ 24 намерен принимать платежи Alipay на значительной части собственной эквайринговой сети уже в 2017 году.

Мобильный платежный сервис Alipay является крупнейшим в мире и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код трансакции. Оплата возможна с любых мобильных устройств, на которых установлено приложение Alipay.