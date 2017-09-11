Локо-Банк выпустил новый интернет-банк «Локо Online» для физических лиц. «Локо Online» — это решение, технически разработанное Локо-Банком, а дизайн выполнен компанией AIC.robotics, говорится в сообщении кредитной организации.



«Новый интернет-банк имеет полный набор инструментов для работы клиента с продуктами: управление рублевыми и валютными счетами и картами, управление вкладами и кредитами (в том числе онлайн-открытие вкладов и оформление кредитов), переводы, платежи, обмен валюты, выписки», — отмечается в релизе.

Решение разработано с учетом последних тенденций в построении интернет-архитектуры. Интернет-банк имеет структуру, состоящую из настраиваемых виджетов, что позволяет оперативно вносить изменения, добавлять и модернизировать сервисы и продукты, уточняют в банке.

В течение ближайших двух месяцев интернет-банк будет работать в Beta-версии, наравне с ней действует и старое интернет-решение. В это время банк будет получать отзывы от пользователей, оперативно внося изменения и устраняя возможные баги, затем старое решение будет отключено.