Локо-Банк выпустил новый интернет-банк «Локо Online» для физических лиц. «Локо Online» — это решение, технически разработанное Локо-Банком, а дизайн выполнен компанией AIC.robotics, говорится в сообщении кредитной организации.
«Новый интернет-банк имеет полный набор инструментов для работы клиента с продуктами: управление рублевыми и валютными счетами и картами, управление вкладами и кредитами (в том числе онлайн-открытие вкладов и оформление кредитов), переводы, платежи, обмен валюты, выписки», — отмечается в релизе.
Решение разработано с учетом последних тенденций в построении интернет-архитектуры. Интернет-банк имеет структуру, состоящую из настраиваемых виджетов, что позволяет оперативно вносить изменения, добавлять и модернизировать сервисы и продукты, уточняют в банке.
В течение ближайших двух месяцев интернет-банк будет работать в Beta-версии, наравне с ней действует и старое интернет-решение. В это время банк будет получать отзывы от пользователей, оперативно внося изменения и устраняя возможные баги, затем старое решение будет отключено.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 77,57 млрд рублей (74-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,07 млрд, кредитный портфель — 47,94 млрд, обязательства перед населением — 43,87 млрд.