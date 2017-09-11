В России 660 тыс. заемщиков на конец первого полугодия 2017-го могут претендовать на статус потенциального банкрота, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«Аналитики Объединенного кредитного бюро провели анализ персональных кредитных портфелей потенциальных банкротов на основе данных о 47 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в бюро. К потенциальным банкротам были отнесены граждане с долгом более 500 тыс. рублей хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней. На конец первого полугодия 2017 года этому определению соответствовали порядка 660 тыс. россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами», — говорится в релизе.

Кроме того, еще около 7,1 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения.

Согласно исследованию, в количественном отношении большая часть потенциальных банкротов — заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа потенциальных банкротов), на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — заемщики с одним открытым кредитом (чуть менее 16%).

Аналитики ОКБ также определили, какие кредитные продукты чаще всего становятся «драйверами» банкротства. «Выяснилось, что в 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тыс. рублей. На втором месте — автокредиты. В 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним долгом 981 тыс. рублей переходят в категорию потенциальных банкротов. 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн рублей. На кредитные карты приходится 5% банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тыс. рублей», — отметили в ОКБ.

На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 млн рублей приходится 2,3% случаев потенциальных банкротств. Меньше всего банкротств в POS-кредитовании — не более 0,2%. Средний долг по данным кредитам составляет 567 тыс. рублей.

