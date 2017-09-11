Платежная система «Золотая корона» добавила в линейку онлайн-сервисов услугу оплаты кредитов. Она доступна на сайте koronapay.com, а также в мобильном приложении «Погашение кредитов» для устройств с операционными системами iOS и Android.

Как уточняется в сообщении платежной системы, новый сервис позволяет заемщикам оплачивать в режиме онлайн кредиты любого банка РФ, а также займы крупнейших микрофинансовых организаций. Пользователи онлайн-сервиса «Золотая корона — Погашение кредитов» могут оплачивать как собственные кредиты, так и кредиты третьих лиц, используя банковские карты «Мир», Visa, Mastercard или Maestro, выпущенные российскими банками.

Для проведения платежа нужно выбрать из списка кредитную организацию, указать номер счета, Ф. И. О. получателя и паспортные данные плательщика, ввести данные банковской карты, с которой осуществляется трансакция. Платеж зачисляется на следующий рабочий день, его статус можно отследить на сайте koronapay.com или в мобильном приложении. Также мобильное приложение позволит не пропустить дату платежа: для этого существует опция настройки календаря оповещений. Комиссия составит 1% от суммы, но не менее 50 рублей.

Сервис «Золотая корона — Погашение кредитов» работает также в режиме офлайн и позволяет клиентам любого банка РФ и крупнейших МФО погасить кредит, заем или ссуду, пополнить вклад или внести средства на счет, а также пополнить карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Сервис доступен в отделениях ФГУП «Почта России», в розничной сети салонов «Евросеть», «МТС», «Максимус», «Фрисби», офисах «Билайна» и «Агент.ру», а также в кассах банков-партнеров.



Сегодня в портфелях российских банков находится более 70 млн розничных кредитов, а число россиян, вовлеченных в кредитные отношения, составляет около 80% экономически активного населения страны, отмечают в «Золотой короне».