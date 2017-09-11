Рынок криптовалют должен регулироваться государством, сказала в интервью «Коммерсанту» руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элина Сидоренко. По ее словам, криптоиндустрия сегодня — это данность, с которой необходимо считаться.



«Мы уже осознаем, что крипторынок не может существовать вне правового поля. И своей позицией ЦБ только подтвердил то, что необходимо развивать криптовалютное право», — сказала Сидоренко, комментируя представленную на днях резко отрицательную позицию ЦБ относительно использования и оборота криптовалют в России.

​Набиуллина назвала основные риски использования криптовалют Развитие криптовалют сопряжено с такими рисками, как анонимность, возможность финансирования терроризма и незаконных доходов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По мнению Сидоренко, позицию ЦБ стоит расценивать как предупреждение о том, «что, пока законодательства еще нет, необходимо быть сдержанными в своих побуждениях относительно ICO и криптовалют и не поддаваться «криптоанархизму».

«Нужно понимать, насколько рискованный характер носят сделки на крипторынке в настоящий момент, когда правовое поле еще не создано», — добавляет эксперт.

Она полагает, что законодательство в этой сфере все же будет и нет «никаких предпосылок считать, что оно будет носить какой-то репрессивный характер».

«Сейчас никто из ведомств, участвующих в дискуссии, не отрицает возможность легализации криптовалют. Напротив, из позиции Минкомсвязи, которое говорит о налоге на такой актив для физических лиц, из позиции Минфина, которое предлагает рассматривать криптовалюту только в рамках профессионального рынка, прослеживается общее направление движения всех министерств и ведомств по поиску той сферы, в которой криптовалюта будет применяться», — отмечает депутат.

Она подчеркивает, что всех странах, где активно развивается крипторынок, постепенно приходят к тому, что регулирование необходимо. «Причем регулирование довольно жесткое: с определением сегмента рынка, установлением идентификационных признаков владельцев криптовалюты, статуса токенов», — пояснила Сидоренко. По ее словам, эта тенденция прослеживается везде, что можно назвать ожидаемым.