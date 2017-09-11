Оператор связи «Билайн» готов запустить рекламную кампанию своего нового приложения VEON. Об этом в программе «Первые лица» портала Банки.ру сообщил исполнительный вице-президент по развитию массового рынка компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Марек Слачик.



«Время пришло, мы запускаем кампанию. Это принципиально новая, оригинальная коммуникация в новом фирменном стиле бренда. Она сильно отличается от того, что «Билайн» раньше делал. VEON — это отдельный бренд, здесь другой подход к продвижению. Кампания дерзкая, стильная и модная. Мы пригласили самых известных молодых звезд, чтобы привлечь молодую аудиторию Интернета. Это Юрий Дудь, Светлана Устинова, Павел Табаков», — рассказал он.

Марек Слачик добавил, что приложение позволяет переписываться, звонить, смотреть видео и фильмы бесплатно, читать персональную подборку новостей, получать скидки и специальные предложения.

«Если посмотреть на основные запросы в Интернете, чего хотят люди от Сети, — это общение. Сообщения, звонки, групповые чаты — все это элементы современного стиля жизни и бизнеса. Все это есть в VEON. Мы понимаем, как сфера общения важна потребителю. Мы смотрим на специальные, лучшие, новейшие предложения в разных областях — от социальных вопросов до спорта, от бизнеса до автомобильных тем. И собираем, аккумулируем всю необходимую информацию для россиян в одном приложении», — объяснил он.

Подробнее о том, для чего «Билайн» запустил новый проект, смотрите в программе «Первые лица».