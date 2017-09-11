Финансовый супермаркет Банки.ру представил своим посетителям мобильную версию главной страницы сайта. Теперь она максимально оптимизирована для мобильных устройств.

Навигация в обновленной версии значительно упрощена. На первом экране расположена только самая важная информация: курсы валют и котировки, а также иконки ключевых продуктовых разделов финансового супермаркета. На втором экране представлены главные финансовые новости дня.

Ранее мы сообщали о запуске новой версии раздела «Вклады» для мобильных устройств. В наших ближайших планах — оптимизация мобильных версий всех ключевых разделов сайта для того, чтобы наши сервисы стали еще более удобными для пользователей.