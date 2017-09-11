Ульяновский банк «Венец» уменьшил ставки по четырем вкладам.

«Максимум» (от 5 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) открывается теперь под 5,5—7,3% годовых (вместо 5,5—7,5%), а вклад «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) — под 8,3% (прежде — под 8,5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

В депозит «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от шести месяцев до полутора лет) средства привлекаются под 5,5—7,1% годовых (ранее — под 5,5—7,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Вклад «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) доступен под 6,7—7,1% годовых (до этого — под 6,9—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Возможность пополнения предусмотрена по депозиту «Двойная выгода».

Венец АО «Банк «Венец» — небольшой по размеру активов региональный банк, сеть подразделений которого сосредоточена в границах Ульяновской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (54,4%).
Основными бенефициарами банка выступают бывшие супруги Михаил и Лилия Родионовы, владеющие совместно 49,17%, мать и сын Галина и Дмитрий Рябовы, совместно контролирующие 29,23%, Нина Павлова (9,97%), Галина Трепалина (9,97%), председатель правления Максим Здор (1,36%), акционеры-миноритарии (0,30%).


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 5,20 млрд рублей (283-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,91 млрд, кредитный портфель — 2,63 млрд, обязательства перед населением — 2,83 млрд.