Ульяновский банк «Венец» уменьшил ставки по четырем вкладам.
«Максимум» (от 5 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) открывается теперь под 5,5—7,3% годовых (вместо 5,5—7,5%), а вклад «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) — под 8,3% (прежде — под 8,5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
В депозит «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от шести месяцев до полутора лет) средства привлекаются под 5,5—7,1% годовых (ранее — под 5,5—7,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Вклад «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) доступен под 6,7—7,1% годовых (до этого — под 6,9—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Возможность пополнения предусмотрена по депозиту «Двойная выгода».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 5,20 млрд рублей (283-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,91 млрд, кредитный портфель — 2,63 млрд, обязательства перед населением — 2,83 млрд.