Ульяновский банк «Венец» уменьшил ставки по четырем вкладам.

«Максимум» (от 5 тыс. рублей на сроки от месяца до трех лет) открывается теперь под 5,5—7,3% годовых (вместо 5,5—7,5%), а вклад «Для друзей» (от 5 млн рублей на год) — под 8,3% (прежде — под 8,5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

В депозит «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от шести месяцев до полутора лет) средства привлекаются под 5,5—7,1% годовых (ранее — под 5,5—7,5%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Вклад «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) доступен под 6,7—7,1% годовых (до этого — под 6,9—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.



Возможность пополнения предусмотрена по депозиту «Двойная выгода».