Самым большим риском использования криптовалют сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин считает финансовый. «Пузырь» может в любой момент лопнуть, предупредил он в интервью «Коммерсанту», рассказав и о других рисках.

«Самый большой риск — финансовый. Об этом много говорится, и я не исключение. Рынок сейчас очень волатильный. Это затрагивает и большие криптовалюты, и ICO-проекты. «Пузырь» может в любой момент лопнуть, а проекты — потерять сразу много денег», — сказал Бутерин.

Кроме того, продолжил он, есть риски и в том, что интерес к технологии растет слишком быстро. «Но технология сама по себе пока не готова к тому, чтобы принять весь этот интерес. Такая ситуация сложилась сейчас с биткоином. Места в блокчейне не хватает, использовать его становится все сложнее и сложнее, transaction fee (комиссия за перевод. — Прим. ред.) растет. У «эфира» (криптовалюта, которая производится на основе Etherium. — Прим. ред.) она пока меньше 1 цента», — пояснил собеседник издания. Он уточнил, что дробить «эфир», как это было сделано с биткоином, пока не планируется, «в этом нет необходимости, но риски все равно остаются».

И, наконец, высоким остается риск мошенничества, отмечает Бутерин. «Любую технологию можно использовать для нехороших целей. И нашу, к сожалению, тоже — как бы мы ни желали, чтобы этого не случилось. Гарантировать безопасность на 100% мы не можем», — поясняет он.

Говоря о том, какие типа мошенничества будут актуальны на крипторынке через год, он обратил внимание прежде всего на все, что связано с использованием чужих данных, когда один человек выдает себя за другого.

«Этот вид фрода будет жить еще очень долго, в том числе и на нашем рынке. Он неистребим», — уверен сооснователь проекта Ethereum.

Вместе с тем, предупреждает он, появляются и новые виды мошенничества, связанные с компетенциями.

«Так, компании, выпускающие смарт-контракты, могут выпустить контракт с намеренной ошибкой кода, которая позволяет им изымать все деньги. Такой случай недавно был зафиксирован у нас в сообществе. И хорошо, что это случилось на малом масштабе — это позволяет нам учиться и ставить перед собой задачи по минимизации таких рисков», — пояснил эксперт.

Также можно наблюдать рост фрода на рынке ICO — так называемых ICO-скамов, добавил Бутерин. «Мошенники выдают фальшивое ICO за настоящий проект при помощи липовых сайтов, собирая по несколько тысяч долларов с инвесторов и исчезая в неизвестном направлении», — сказал он.