В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова создается рейтинговое агентство для проведения независимых аналитических исследований и оценки блокчейн-стартапов, ICO криптовалют, а также анализа развития криптовалютных рынков и блокчейн-технологий. Как уточняется в сообщении учебного заведения, агентство создается советом попечителей университета.

«Быстрорастущая блокчейн-отрасль ограничена отсутствием стандартизации и разработанных норм оценки и применения новых возможностей этой технологии. Сегодня нет профессиональных инфраструктур для систематической оценки и анализа данных по проектам блокчейн. Анализ технической особенности платформы, бизнес-моделей, команд и многих других факторов позволит объективно оценить риски и экономическую ценность объекта инвестиций», — говорится в сообщении.



Основой для рейтингового агентства стало созданное в РЭУ совместно с советом попечителей университета сообщество пользователей рынка криптовалют и блокчейн-технологий, объединяющее научную элиту университета, профессорско-преподавательский состав и студентов профильных кафедр и факультетов, специалистов банков, представителей и глав крупных компаний и государственных корпораций, поясняется в релизе.



«Уже сейчас аналитическая команда состоит из ведущих профессионалов в инвестиционной индустрии с богатым опытом в интернет-бизнесе, краудфандинге и блокчейн-промышленности, — говорит руководитель сообщества пользователей рынка криптовалют и блокчейн-технологий, исполнительный директор совета попечителей РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Безделов. — Мы привлекаем наших коллег из ГК «Ростех», ГК «Росатом», для того чтобы собрать команду лучших аналитиков рынка блокчейна. Наша цель — помочь рынку криптовалют достичь необходимых стандартов качества, прозрачности и надежности в кратчайшие сроки, что поможет привлечь институциональных инвесторов и создаст большие возможности для предпринимателей новой экономики в привлечении финансирования для реализации своих проектов».