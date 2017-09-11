Райффайзенбанк открыл новое отделение в Москве. Оно расположено по адресу: проспект Мира, д. 211, к. 2. Это первый офис банка в формате light branch, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Отличительные особенности нового формата — это повышенный комфорт для клиентов за счет нестандартного для банка дизайнерского решения. В частности, в отделении «Золотой Вавилон» зона ожидания оформлена как оазис с водопадом и комфортабельными креслами, а зона обслуживания клиентов создана из натуральных природных элементов. Для детей оформлена игровая площадка с песочницей и лошадками-качалками», — говорится в релизе.
В отделении можно получить весь спектр традиционных банковских услуг, а также консультации менеджеров Райффайзенбанка о грамотном использовании финансовых инструментов.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов, и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 841,69 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 134,22 млрд, кредитный портфель — 533,32 млрд, обязательства перед населением — 366,83 млрд.