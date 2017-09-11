Райффайзенбанк открыл новое отделение в Москве. Оно расположено по адресу: проспект Мира, д. 211, к. 2. Это первый офис банка в формате light branch, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Отличительные особенности нового формата — это повышенный комфорт для клиентов за счет нестандартного для банка дизайнерского решения. В частности, в отделении «Золотой Вавилон» зона ожидания оформлена как оазис с водопадом и комфортабельными креслами, а зона обслуживания клиентов создана из натуральных природных элементов. Для детей оформлена игровая площадка с песочницей и лошадками-качалками», — говорится в релизе.

В отделении можно получить весь спектр традиционных банковских услуг, а также консультации менеджеров Райффайзенбанка о грамотном использовании финансовых инструментов.