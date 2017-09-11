ЦБ установил официальные курсы валют на 12 сентября. Курс доллара повысился на 17,28 копейки, составив 57,1694 рубля (56,9966 рубля с 9 сентября). Курс евро уменьшился на 4,33 копейки до 68,649 рубля (68,6923 рубля с 9 сентября).



Рубль имеет шансы продолжить укрепление на этой неделе до заседания ЦБ, полагают аналитики Нордеа Банка. Вместе с тем, отмечают они, на ожидаемое снижение ставки в пятницу курс российской валюты отреагирует снижением.



На фоне дорожающей нефти пара USD/RUB может вернуться к уровням 57,17—57,1 рубля за доллар, допускает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Однако возможен и другой сценарий, предупреждает он.

«Если торги (на Московской бирже. — Прим. ред.) в понедельник по доллару завершатся выше отметки 57,15 рубля, то готовимся к его укреплению по отношению к рублю до 58,12 рубля», — рассуждает эксперт.