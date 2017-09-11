Генбанк изменил условия действующих программ потребительского кредитования.



Теперь «Доступный» кредит выдается под 19,5—20,5% годовых (ранее — под 15,5—21,9%) на срок до пяти лет. Предложение доступно наемным работникам и нотариусам. Без обеспечения клиенты могут получить до 500 тыс. рублей, под поручительство — до 1 млн рублей. Прежде кредит могли оформить также собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели, а максимальная сумма займа составляла 2,5 млн рублей, залог и поручительство не требовались.

«Социальный» кредит выдается работникам бюджетной сферы и госслужащим, ставка варьируется от 19% до 20% годовых в зависимости от срока кредита. Ранее действовала единая ставка 19,9% годовых. Кроме того, банк отменил дополнительные скидки для сотрудников с длительным стажем работы в бюджетной сфере. Финансирование предоставляется на срок до пяти лет (до этого — до четырех), а сумма кредита ограничена 1 млн рублей (вместо 700 тыс.). Обеспечение не требуется.

«Пенсионный» кредит стал доступен всем категориям клиентов, ранее кредит предоставлялся только при получении пенсии на счет в Генбанке. Ссуда в размере до 300 тыс. рублей выдается на срок до трех лет под 18,5—19,5% годовых. Залог и поручительство не требуются.

«Банк существенно пересмотрел программы кредитования. Условия по ним стали более прозрачные, однако требования к пакету документов стали строже. Ранее по отдельным программам можно было получить до 500 тысяч рублей без подтверждения дохода, теперь представление справки о доходе является обязательным условием. Также банк упразднил действовавшие ранее тарифы «Автозалог», «Морской», «Ген-Залог», «Ген-Кредит» и «Доверие». Последняя программа была запущена всего месяц назад и предусматривала льготные условия для «своих» клиентов и заемщиков с положительной кредитной историей», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки. Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствуют.