Банк России предложил расширить определение дилерской деятельности и включить в него, помимо сделок по купле-продаже ценных бумаг, продажу розничным инвесторам инструментов с финансовым рычагом (включая свопы, форварды и опционы) путем публичной оферты через Интернет. Таким образом, ЦБ рассчитывает взять под контроль деятельность маркетмейкеров и интернет-магазинов акций, которая на данный момент никак не регулируется.

Предложения содержатся в докладе «Совершенствование регулирования дилерской деятельности», который размещен на сайте регулятора. Вступление их в силу в том или ином виде ожидается не раньше 2018 года. В течение двух месяцев ЦБ будет собирать отзывы от участников рынка и проводить с ними консультации, а к концу года разработает соответствующий законопроект.

Рынок ушел от закона

Центробанк объясняет необходимость усиления регулирования дилерской деятельности тем, что финансовый рынок с годами активно развивался, но регулирующее его законодательство осталось неизменным, что, в свою очередь, усилило риски для розничных инвесторов. «Определение дилерской деятельности сформулировано более 20 лет назад и уже не отражает реалии финансового рынка», — объясняет директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина. Так, инвестиционная деятельность за свой счет, или дилерская деятельность, признается профессиональной, если ее предметом является купля-продажа ценных бумаг на основе публичных твердых котировок. Как видно из этого определения, ее область ограничена только рынком ценных бумаг и не включает в себя иные рынки, интегрированные в российский финансовый рынок (срочный, товарный и валютный).

«Сейчас активно развиваются направления, связанные с предложением финансовых продуктов с использованием информационных технологий. Это могут быть интернет-магазины акций, иные онлайн-площадки, через которые происходит совершение сделок с ценными бумагами, а также массовая реализация новых продуктов. Широкое распространение на рынке получили предложения розничным инвесторам внебиржевых инструментов с финансовым рычагом. Ни операции с этими инструментами, ни деятельность компаний, которые предлагают эти продукты широкому кругу инвесторов, никак не регулируются. Такая деятельность может генерировать для граждан вполне осязаемый риск потери средств», — добавила Селютина.

Предложения ЦБ

Регулятор предлагает определять дилерскую деятельность по двум критериям: по видам сделок и по профессиональному характеру совершения сделок. В частности, предлагается включить в число сделок, совершение которых за свой счет должно быть отнесено к дилерской деятельности (помимо договоров купли-продажи ценных бумаг), договоры, являющиеся инструментами с финансовым рычагом, с любым базисным активом. Договоры купли-продажи с валютой или с товаром к дилерской деятельности относить не предполагается.

Ловушки для инвестора Большинство брокеров и дилеров зарегистрированы в офшорных зонах — как добросовестные, так и жулики. Понять, кто перед вами — мошенник или добросовестный участник рынка, — сложно. Но есть некоторые признаки, при наличии которых лучше воздержаться от инвестирования в компанию.

Профессиональный характер деятельности по заключению договоров предлагается определять на основании наличия одного из двух альтернативных критериев. Первый: договоры заключаются на основании публичной оферты. Второй: договоры заключаются на регулярной и систематической основе с неопределенным кругом лиц с помощью программных средств и информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих указанным инвесторам выставлять только заявки (оферты, акцепты или предложение делать оферты) на их заключение исключительно с дилером.

В отношении компаний-дилеров — как российских, так и зарубежных — ЦБ предлагает ввести обязательное лицензирование, а также предлагает ужесточить требования к рекламе их услуг. Нарушителей предлагается штрафовать (максимальная сумма штрафа — до 500 тыс. рублей), а их сайты — блокировать. Как отметила Селютина, такую меру применяют к форекс-дилерам, работающим без лицензии.

Сейчас иностранные компании могут работать в России напрямую через Интернет. По экспертным оценкам, которые приводит регулятор, на российском рынке насчитывается примерно 200—250 иностранных компаний. С введением новых требований им придется регистрировать в России юридическое лицо.