Участники третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), прошедшего 6—7 сентября во Владивостоке, передали и скачали в сети «МегаФон» 3,4 терабайта мобильного интернет-трафика. Более 80% этого трафика пришлись на сеть 4G/LTE.



Как отмечает оператор, 3,4 ТБ данных — объем трафика, эквивалентный 11 млн фотографий в Instagram.

Голосовой трафик на территории проведения форума также вырос. За эти два дня его участники проговорили почти 400 тыс. минут, что соответствует более чем девяти месяцам непрерывного разговора.

«С каждым годом Восточный экономический форум становится все масштабнее, растет количество участников, а значит, растет и трафик, — отметил директор Приморского регионального отделения «МегаФона» Артем Базыль. — В этом году мобильный трафик более чем на треть превысил прошлогодние показатели, голосовой — более чем в полтора раза. Нашей задачей было обеспечить максимальное качество услуг связи, быстрые скорости мобильного Интернета на территории проведения форума вне зависимости от интенсивности эксплуатации сети. И наша сеть в очередной раз доказала готовность к нагрузкам».

«МегаФон» также принял активное участие в работе ВЭФ по направлению «Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров». В ходе форума компания подписала соглашения о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры связи с правительством Республики Саха (Якутия) и администрацией Приморского края.