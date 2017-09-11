Банк «Ермак» (Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа) понизил ставки по вкладу «Свобода» при привлечении средств в иностранной валюте.
Минимальная сумма в валюте — 100 долларов/евро, сроки размещения — три, шесть месяцев, один год. Средства привлекаются теперь в долларах под 0,3—1,3%, в евро — под 0,2—0,45% годовых (ранее — под 0,35—1,8% и 0,3—1,3% соответственно).
Дополнительные взносы принимаются, расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,54 млрд рублей (333-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,87 млрд, кредитный портфель — 1,60 млрд, обязательства перед населением — 1,21 млрд.