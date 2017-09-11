Сегодня основными акционерами кредитной организации выступают члены семьи Набиевых, котролирующие в совокупности 85,8% акций: председатель совета директоров Юсиф Набиев (19,35%) и его сыновья Вюгар (47%) и Русиф Набиевы (19,44%). Оставшаяся часть капитала банка принадлежит Сергею Гришину (4,63%), Александру Петерману (4,49%) и другим миноритарным акционерам. Стоит отметить, что Набиевы — совладельцы нижневартовской энергетической компании ОАО «Черногорэнерго», а член совета директоров банка Светлана Савицкая ее возглавляет.

Ермак АО «Банк «Ермак» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Тюменской области. Сеть подразделений представлена в домашнем регионе. Ключевые направления деятельности — кредитование и обслуживание преимущественно представителей местного малого и среднего бизнеса. Розница формирует небольшую долю в бизнесе банка. Основными источниками фондирования выступают вклады населения и, в меньшей степени, остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов.

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 3,54 млрд рублей (333-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,87 млрд, кредитный портфель — 1,60 млрд, обязательства перед населением — 1,21 млрд.