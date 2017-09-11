Экспобанк запустил новое мобильное приложение Expo-Control, созданное специально для корпоративных клиентов. Как поясняется в сообщении банка, приложение позволяет контролировать денежные средства организации и просматривать актуальную информацию по счетам в режиме онлайн с мобильного устройства.
Чтобы начать работу в приложении, клиенту нужно написать заявление на подключение Expo-Control к мобильной версии системы «Банк — клиент» в отделении банка, загрузить приложение из авторизованного магазина приложений iOS или Google Play и ввести свой уникальный логин и пароль.
«С новым приложением Expo-Control у вас появляется возможность просмотра выписки операций по банковским счетам, планового и фактического остатка. Также вам будут доступны просмотр информации об основных реквизитах платежных документов, отслеживание статусов платежных документов в рублях и просмотр курсов иностранных валют», — рассказывает банк своим клиентам.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 65,79 млрд рублей (81-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,37 млрд, кредитный портфель — 20,16 млрд, обязательства перед населением — 32,98 млрд.