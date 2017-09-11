Экспобанк запустил новое мобильное приложение Expo-Control, созданное специально для корпоративных клиентов. Как поясняется в сообщении банка, приложение позволяет контролировать денежные средства организации и просматривать актуальную информацию по счетам в режиме онлайн с мобильного устройства.

Чтобы начать работу в приложении, клиенту нужно написать заявление на подключение Expo-Control к мобильной версии системы «Банк — клиент» в отделении банка, загрузить приложение из авторизованного магазина приложений iOS или Google Play и ввести свой уникальный логин и пароль.

«С новым приложением Expo-Control у вас появляется возможность просмотра выписки операций по банковским счетам, планового и фактического остатка. Также вам будут доступны просмотр информации об основных реквизитах платежных документов, отслеживание статусов платежных документов в рублях и просмотр курсов иностранных валют», — рассказывает банк своим клиентам.

Экспобанк ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.
В настоящее время собственниками Экспобанка выступают Игорь Ким (66,64%), председатель совета директоров и один из бенефициаров ОАО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), единственный владелец ОАО «ДСК «Автобан» и депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Андреев (8,76%), Кирилл Нифонтов (2,65%), Александр Гайдук (1,82%), Олег Кириллов и Юрий Коропачинский (примерно по 1,136% у каждого).


По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 65,79 млрд рублей (81-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,37 млрд, кредитный портфель — 20,16 млрд, обязательства перед населением — 32,98 млрд.