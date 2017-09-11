Абоненты оператора связи «Билайн» летом 2017 года стали чаще отдавать предпочтение поездкам за границу. Количество таких путешественников выросло на 17%, в то время как путешествующих по России стало на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (с 1 июня по 24 августа).



В сравнении с летом прошлого года потребление интернет-трафика выросло в два раза. При этом абоненты «Билайна» во время путешествий стали активнее пользоваться LTE, который доступен уже в 100 направлениях по всему миру: потребление 4G-трафика выросло в 2,5 раза. В то же время, находясь за границей, абоненты продолжили пользоваться и голосовыми услугами связи. По сравнению с прошлым летом голосовой трафик вырос на 4%. А вот популярность СМС-сообщений за границей продолжает падать. Количество отправленных СМС за прошедший сезон сократилось в целом на 16%.

Количество стран, которые посетили абоненты «Билайна» этим летом, увеличилось: было выбрано 205 зарубежных направлений, самыми популярными из которых стали Турция, Белоруссия, Украина, Грузия, Казахстан, Испания, Греция, Италия, Китай и Германия. Наибольший прирост туристов из России пришелся на Турцию. Среди российских направлений этим летом абоненты «Билайна» чаще всего выбирали Москву, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тулу, Владимир, Тверь, Рязань, Калугу и Санкт-Петербург.

Самыми активными путешественниками по России стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Саратова, Ставрополя, Волгограда, Тулы и Воронежа, а за границу чаще всего выезжали абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Смоленска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. Активность общения абонентов «Билайна» в поездках по России также показала рост по сравнению с летом 2016 года: голосовой трафик вырос в целом на 7%.

Наибольший интерес к путешествиям проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова и Ярославля. Основную часть путешественников составили абоненты в возрасте 25—35 лет (36%) и 35—45 лет (28%).

Согласно данным «Билайна», количество иностранных туристов, посетивших Россию этим летом, по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 4%. Наибольшее количество гостей приезжало с Украины, из Китая, Канады, Белоруссии, Германии, Великобритании, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана и Южной Кореи. Прошлым летом больше всего туристов приезжало с Украины, из Белоруссии, Китая, Канады, Германии, Эстонии, Финляндии, Польши, Великобритании и Азербайджана. Самыми популярными для посещения городами в этом году стали Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Смоленск, Брянск, Белгород, Тверь, Краснодар, Калининград и Ростов.