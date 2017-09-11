Российская экономика вышла из кризиса и набирает обороты, эту динамику необходимо сохранить, население и бизнес постепенно почувствуют позитивные факторы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

«Все, что Вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Мы недавно с Вами говорили об этом и на международных форумах, в том числе на саммите БРИКС. Это все такая динамика, которая дает результаты постепенно. И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике», — отметил президент.



Глава государства обратил внимание на то, что некоторые эксперты полагают, что в целом реальные доходы россиян пока восстанавливаются достаточно медленно. Что касается потребительского спроса, то, по словам Путина, «за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%». «С учетом курсовой разницы растет и импорт. Это уже ощущают производители отечественной продукции, это уже видно на полках, это уже видно по тому, как ведут себя торговые сети», — заключил Путин.