Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о позитивных тенденциях в отечественной экономике, одна из которых — развитие без серьезных дисбалансов и снижение зависимости от цен на нефть и газ.

На заседании Бюджетной комиссии председатель правительства констатировал, что благодаря проводимой экономической политике «удалось купировать последствия внешних шоков, увести экономику от спада, вывести экономику на траекторию роста, добиться низкой инфляции». «Сейчас экономика развивается без серьезных дисбалансов, действительно снизилась зависимость от цен на нефть и газ», — подчеркнул он.

«Мы уточнили, какие ресурсы мы сможем направить на выполнение государственных программ от поддержки конкретных отраслей экономики до развития регионов и социальной сферы», — напомнил Медведев о результатах проведенных ранее совещаний и согласований по проекту бюджета на трехлетку.

Путин: ​российская экономика вышла из кризиса Российская экономика вышла из кризиса и набирает обороты, эту динамику необходимо сохранить, население и бизнес постепенно почувствуют позитивные факторы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Глава Кабмина считает, что для закрепления положительных тенденций «появляется более здоровый и более прочный фундамент для развития на будущее» благодаря утвержденному новому бюджетному правилу. По его мнению «низкая инфляция позволяет добиваться снижения стоимости заимствований». «Эти позитивные тенденции нам нужно закрепить, развить в рамках нового трехлетнего бюджетного цикла», — подчеркнул Медведев. «Мы пересмотрели в сторону увеличения ряд ключевых позиций — динамику развития экономики, рост ВВП, рост инвестиций, промышленного производства», — напомнил председатель правительства.

Он заметил, что «это даже произошло в рамках базового, то есть очень осторожного сценария, который предполагает сохранение действия главных негативных факторов». «Эти негативные факторы действительно сохраняются, это относительно невысокие цены на нефть, санкции и финансово-технологические ограничения в течение всего трехлетнего периода», — признал глава Кабинета министров.

По словам премьера, правительство рассчитывает, что в ближайшие годы главным фактором роста российской экономики станет внутренний спрос.