Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо приравнять к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, а по возможности и раньше. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.



«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71—72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%. И не позднее — а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года — приравнять МРОТ и прожиточный минимум. Прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — заявил Путин.



По его словам, нужно решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан».

Напомним, МРОТ, согласно вступившим в силу изменениям в закон «О минимальном размере оплаты труда», с 1 июля составляет 7,8 тыс. рублей.

МРОТ — это та сумма, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего свою норму. Также МРОТ применяется для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам.