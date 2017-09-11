В Минэкономразвития прогнозируют рекордные объемы выдачи ипотечных кредитов осенью — зимой. Об этом глава министерства Максим Орешкин сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«За последний месяц, если смотреть уже внутрь банковской системы, мы стали свидетелями резкого снижения процентных ставок по ипотеке крупнейшими банками. Базовый уровень опустился ниже десяти процентов, в итоге доступность жилья в российских городах значительно выросла и находится на максимальном уровне. На этом фоне мы ожидаем осенью — зимой рекордных объемов выдачи ипотечных кредитов. Это окажет серьезную поддержку стройкомплексу и производству строительных материалов в тех секторах, где еще есть значительные недозагруженные мощности», — сказал Орешкин, слова которого приводятся в стенограмме на сайте Кремля.

Министр подчеркнул, что розничное кредитование набирает темп, «и здесь важное отличие от предыдущего цикла в том, что банки больше концентрируются на кредитных продуктах с меньшим уровнем риска (например, связанных с зарплатными проектами)». Поэтому здесь также можно ожидать устойчивую динамику, отметил он.

По словам Орешкина, в корпоративном кредитовании динамика также вышла в положительную область, «и она поддерживает инвестиционную активность в экономике».

Ранее в Банке России сообщили, что в июле средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях составила 10,94%, впервые за всю историю наблюдений опустившись ниже уровня 11%. За семь месяцев с начала текущего года кредитными организациями было предоставлено 507,9 тыс. ИЖК на сумму 927,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. В результате объем ИЖК превысил показатель соответствующего периода 2014 года — рекордного по выдаче ИЖК. В целом ипотечный портфель вырос с начала года на 5,3% до 4,7 трлн рублей по состоянию на 1 августа.