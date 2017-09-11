Торговая сеть «Перекресток» присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва». Приобрести товары в беспроцентную рассрочку можно во всех супермаркетах сети, а также в онлайн-магазине «Перекресток», сообщает эмитент карты — Совкомбанк.
Как напоминают в кредитной организации, оплата картой рассрочки «Халва» аналогична процессу платежа, совершаемого обычной банковской картой. Чтобы приобрести товары, покупателю необходимо ввести ПИН-код карты и произвести оплату на кассе. Совершая покупки в «Перекрестке», клиент получает месяц беспроцентной рассрочки. Чтобы рассрочка была бесплатной, необходимо внести сумму покупки на счет карты до окончания периода рассрочки.
«Мы рады присоединиться к числу партнеров карты рассрочки «Халва». Подобные партнерства позволяют как привлечь новых покупателей, так и сделать процесс совершения покупок более удобным», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.
На 30 июня 2017 года торговая сеть «Перекресток» включала 557 торговых объектов, расположенных в 123 населенных пунктах России.
Партнером карты рассрочки «Халва» также является торговая сеть «Пятерочка», напомнили в Совкомбанке.
«На сегодняшний день карта «Халва» уже имеет наибольшее федеральное распространение среди всех карт рассрочки, а партнерами банка в этом проекте стали уже больше 50 тысяч магазинов по всей России», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.
Карту «Халва» можно оформить в любом отделении банка, в Интернете и через мобильное приложение с доставкой или у одного из крупных партнеров «Халвы».
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.