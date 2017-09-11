Торговая сеть «Перекресток» присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва». Приобрести товары в беспроцентную рассрочку можно во всех супермаркетах сети, а также в онлайн-магазине «Перекресток», сообщает эмитент карты — Совкомбанк.

Как напоминают в кредитной организации, оплата картой рассрочки «Халва» аналогична процессу платежа, совершаемого обычной банковской картой. Чтобы приобрести товары, покупателю необходимо ввести ПИН-код карты и произвести оплату на кассе. Совершая покупки в «Перекрестке», клиент получает месяц беспроцентной рассрочки. Чтобы рассрочка была бесплатной, необходимо внести сумму покупки на счет карты до окончания периода рассрочки.

«Мы рады присоединиться к числу партнеров карты рассрочки «Халва». Подобные партнерства позволяют как привлечь новых покупателей, так и сделать процесс совершения покупок более удобным», — прокомментировал директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.

На 30 июня 2017 года торговая сеть «Перекресток» включала 557 торговых объектов, расположенных в 123 населенных пунктах России.

Партнером карты рассрочки «Халва» также является торговая сеть «Пятерочка», напомнили в Совкомбанке.

«На сегодняшний день карта «Халва» уже имеет наибольшее федеральное распространение среди всех карт рассрочки, а партнерами банка в этом проекте стали уже больше 50 тысяч магазинов по всей России», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.



Карту «Халва» можно оформить в любом отделении банка, в Интернете и через мобильное приложение с доставкой или у одного из крупных партнеров «Халвы».