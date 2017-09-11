В январе — июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самая высокая динамика роста среднего размера автокредита была отмечена у заемщиков старше 65 лет — на 16,1% (или на 75,6 тыс. рублей) до 545,3 тыс. (в январе — июле 2016-го — 469,7 тыс.). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Чуть меньшие темпы роста продемонстрировали заемщики следующих возрастов: от 25 до 29 лет (на 12,3%), моложе 25 лет (на 11,9%), от 50 до 59 лет (на 11,6%) и от 60 до 65 лет (на 11,2%). Меньше всего средний размер автокредита вырос в сегменте заемщиков от 40 до 49 лет — на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В целом самые большие суммы кредитов на покупку автомобилей в январе — июле 2017-го брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет — 737,2 тыс. рублей, а самые «скромные» — заемщики старше 65 лет (545,3 тыс.).

При этом самая высокая динамика среднего размера автокредита (среди 50 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксирована в Алтайском крае (+17,3%), Нижегородской (+16,5%), Челябинской (+16,4%) и Кировской (+15,9%) областях. В свою очередь самая низкая динамика роста данного показателя отмечена в Калужской (+4,2%) и Свердловской (+4,4%) областях, Пермском крае (+4,6%) и Ханты-Мансийском АО (+5,1%).

«Размеры автокредитов растут как по причине инфляции, приведшей к удорожанию автомобилей, приобретаемых в кредит, так и из-за значительного улучшения процедуры управления кредитными рисками со стороны банков, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом если в сегменте кредитных карт доля заемщиков-пенсионеров сокращается, а самых молодых растет, то в автокредитовании — все наоборот. Это объясняется тем, что автокредиты — залоговый вид кредитования, поэтому здесь банки придерживаются более консервативной кредитной политики. В этой связи высокорискованные заемщики с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей, имеют мало шансов на получение автокредита. А банки охотно кредитуют граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно более высоком уровне».

