Российский Национальный Коммерческий Банк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,99 процентного пункта. Теперь ипотека на покупку готовой или строящейся квартиры предоставляется под 11,5% годовых, прежняя ставка — 12,49% годовых.



«При первоначальном взносе от 40% возможно получение кредита без предоставления документов, подтверждающих занятость и доход. В этом случае процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт. Надбавка к ставке при отказе от личного и/или титульного страхования — 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Срок кредита — до 20 лет при покупке вторичного жилья (до 15 лет без подтверждения дохода и занятости). Минимальный первоначальный взнос — 30% стоимости приобретаемой квартиры. Ипотека предоставляется на покупку недвижимости в Республике Крым и Севастополе, а также в Москве или Московской области.