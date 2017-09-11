Российский Национальный Коммерческий Банк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,99 процентного пункта. Теперь ипотека на покупку готовой или строящейся квартиры предоставляется под 11,5% годовых, прежняя ставка — 12,49% годовых.

«При первоначальном взносе от 40% возможно получение кредита без предоставления документов, подтверждающих занятость и доход. В этом случае процентная ставка увеличится на 1 процентный пункт. Надбавка к ставке при отказе от личного и/или титульного страхования — 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Срок кредита — до 20 лет при покупке вторичного жилья (до 15 лет без подтверждения дохода и занятости). Минимальный первоначальный взнос — 30% стоимости приобретаемой квартиры. Ипотека предоставляется на покупку недвижимости в Республике Крым и Севастополе, а также в Москве или Московской области.

Российский Национальный Коммерческий Банк ПАО «РНКБ Банк» — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Крым. Ранее являлся столичным финансовым институтом и долгое время был дочерней организацией Банка Москвы. В конце марта 2014 года стало известно о продаже Банком Москвы дочернего РНКБ. Сделка была связана с выходом РНКБ на рынок Крыма. Таким образом РНКБ стал первым российским банком на территории Крыма и Севастополя. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Основными источниками фондирования выступают вклады физлиц (47,1% пассивов) и собственный капитал (более четверти пассивов). В январе 2016 года владельцем 100% обыкновенных акций банка стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 107,98 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,84 млрд, кредитный портфель — 51,48 млрд, обязательства перед населением — 44,22 млрд.