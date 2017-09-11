Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, за период с 30 августа по 6 сентября уменьшилась на 1,3% и составила 766 210 человек. Об этом в понедельник сообщает Минтруд.

Годом ранее этот показатель равнялся 902 790 человек, уточнили в министерстве.

За неделю численность безработных граждан снизилась в 75 регионах, наиболее заметно — в Севастополе, Тульской, Астраханской, Ивановской и Омской областях, республиках Адыгея, Тыва, Калмыкия и Карелия, а также в Ненецком автономном округе.

При этом в восьми регионах был зафиксирован рост численности безработных, наибольшее увеличение произошло в Ямало-Ненецком автономном округе, Иркутской области и Еврейской автономной области.

В Чечне и Ингушетии численность безработных не изменилась.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016-го — 1,2%).