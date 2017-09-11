Чистый отток капитала частным сектором в январе — августе 2017 года составил 20,5 млрд долларов, увеличившись в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Центробанка.



«Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России, сформировался на уровне 12,1 миллиарда долларов (7,2 млрд долларов в январе — августе 2016 года). В отличие от прошлого года банковский сектор выступил нетто-экспортером капитала, активно продолжая погашать свои внешние обязательства. Прочие сектора, наоборот, обеспечили приток инвестиций в экономику в форме привлечения средств нерезидентов при заметном снижении спроса на иностранные активы», — отмечается в релизе.

Определяющим стало увеличение профицита торгового баланса на 13,8 млрд долларов, которое более чем в два раза превысило наращивание дефицита по другим статьям текущего счета.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры рост объемов экспорта товаров был более существенным по сравнению с товарным импортом, отметили в ЦБ.