Сбербанк собирается продавать собственные бумаги через сеть своих отделений — по аналогии с «народными» ОФЗ. Для этого финучреждение готовит отдельный выпуск вечных облигаций, сообщили в понедельник «Ведомости».



По данным издания, продажи начнутся в октябре, скорее всего, через отделения «Сбербанк премьер», — те же, где можно купить «народные» облигации федерального займа (ОФЗ-н). Утверждение проспекта ценных бумаг произошло 30 августа, объем размещения составит до 150 млрд рублей, срок погашения не установлен — по усмотрению эмитента.

По словам главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, для Сбербанка облигации будут выгодны тем, что не могут быть изъяты по первому требованию, а также (при определенных условиях) могут быть классифицированы как капитал второго уровня.

«Для рантье, желающих получать пассивный доход с минимальным риском и не планирующих изъятий средств, это также хороший вариант. Вечные облигации для населения встречаются не часто, но не являются экзотикой — вспомним «консоли», которыми владели герои «Саги о Форсайтах». Россия, в отличие от Британии позапрошлого века, такие суверенные инструменты не выпускает, но Сбербанк по качеству близок к суверену и пригоден для наших рантье. Основной риск — как и для всех облигаций — падение курса при взлете процентных ставок», — рассказал он.

Облигации могут быть выгоднее депозитов с точки зрения доходности, а также тем, что дают возможность в любой момент выйти в кеш, указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Данные бумаги могут быть интересны довольно широкому кругу консервативных инвесторов, которые, с одной стороны, привыкли работать с максимально надежными инструментами, к числу которых относятся депозиты в крупных банках, а с другой — не довольны текущим уровнем ставок. Доходность облигаций может быть несколько выше депозитов, кроме того, они, в отличие от срочных депозитов, позволяют в любой момент выйти в кеш без потери процентов», — рассказал аналитик.

Он считает, что Сбербанк хочет повысить общий уровень финансовой грамотности своих клиентов и привлечь их внимание к инвестиционным продуктам, работать с которыми в текущих экономических реалиях банку может быть существенно выгоднее.

Выпуск облигаций дает банку возможность привлечь множество людей на брокерское обслуживание и в дальнейшем продавать им и другие услуги, такие, например, как доверительное управление, отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

«В России кризисы породили недоверие к разного рода финансовым институтам вроде бирж. Сейчас пришло время это недоверие разрушать, прививать людям опыт хотя бы микроскопического инвестирования в облигации, чтобы через два — три года они могли задуматься о приобретении акций, о доверительном управлении. Как только клиенты Сбербанка начнут говорить друг другу, что являются держателями облигаций, это будет начало возрождения фондового рынка, от этого выиграют все инвесторы и профучастники», — считает Яковенко.

Он прогнозирует, что доходность облигаций Сбербанка будет не выше 9% годовых. «Но люди начнут понимать, что такое купон, а кроме того, их будет привлекать тот факт, что по этому купону не нужно платить подоходный налог. Сбербанк может себе позволить такой эксперимент, тем более, что дорогу ему уже проложили «народные» ОФЗ», — резюмировал эксперт.

Вечными называют бессрочные облигации — долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо неограниченное время получать процентный доход (купон), либо продать ее на рынке другому инвестору. Часто эмитент бессрочных облигаций (банк, государство или компания) закладывает в условия выпуска возможность их принудительного погашения через определенный срок (например, через 10 лет).

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru