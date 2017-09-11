Оператор «МТС» предложил абонентам новый тариф, рассчитанный на молодежную аудиторию и учитывающий вкусы и потребности молодого поколения.

Особенностью тарифного плана «Хайп» является бесплатный и безлимитный трафик в социальных сетях, мессенджерах, ресурсе YouTube.

Кроме того, абоненты смогут качать музыку с ресурсов МТС Music, Apple Music и Google Music и загружать приложения из App Store и Google Play, пользоваться Twitch и играть в игры даже на ПК, не заботясь о потраченном трафике, т. к. тарифицироваться он не будет.

В абонентскую плату включено 7 ГБ мобильного Интернета (на остальные интернет-ресурсы), 100 минут на номера всех сетей домашнего региона и МТС России, 200 SMS.



Тариф доступен для подключения с 7 сентября 2017 года.