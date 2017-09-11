Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка до уровня «ruВВ». По рейтингу установлен «негативный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruВВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении RAEX, снижение рейтинга связано с пересмотром агентством перспектив эффективности бизнес-модели банка и стратегии его развития, а также с ужесточением подходов к оценке рыночных позиций банка.

Сокращение объема привлеченных средств на счетах до востребования за последний год продолжает оказывать негативное влияние на уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности банка. За II квартал 2017 года покрытие операционными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 110,9% против среднеквартального уровня в 130% за 2016 год.

Негативное давление на рейтинг продолжает оказывать умеренная зависимость финансового результата банка от доходов, полученных от операций на срочном рынке (по итогам II квартала 2017 года 18,4% чистых доходов банка сформировано от операций по своп-сделкам). Кредитный портфель банка на протяжении 2017 года формировал лишь около 15% валовых активов, при этом доходы от традиционного банковского бизнеса с 2015 года не преобладают в структуре финансового результата. Ограниченная клиентская база не приносит операционных доходов, достаточных для высокого уровня покрытия операционных затрат (доля ссуд юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей в валовых активах — 15%, при этом около 40% портфеля пролонгировано по состоянию на 1 августа 2017 года).

Агентство считает подверженность банка стратегическим либо регулятивным рискам в будущем повышенной вследствие неполной определенности относительно дальнейшего развития банка и его бизнес-модели.

Изменение прогноза по рейтингу отражает опасения агентства относительно возможного ухудшения операционной эффективности деятельности банка в 2018 году в результате незначительной доли традиционного банковского бизнеса в структуре доходов. Пассивная база банка остается зависимой от средств десяти крупнейших кредиторов (34,2% пассивов на 1 августа 2017 года), несмотря на сокращение средств крупнейшей группы в пассивах банка.

По-прежнему негативно на рейтинг влияет отсутствие возможности высоко оценить опыт и репутацию аудитора отчетности банка в соответствии с РСБУ и МСФО. Сдерживают рейтинг операционные риски, связанные с повышенной оборачиваемостью средств на расчетных счетах клиентов.



К ключевым факторам, продолжающим оказывать позитивное влияние на рейтинговую оценку, отнесены высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 августа 2017 года — 36,8%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 35,4%; полное обесценение всего остатка ссудной задолженности физлиц, юрлиц и ИП без учета межбанковских кредитов системно значимых банков не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине), а также хорошее качество портфеля МБК. Поддержку рейтингу оказывают наличие значительного запаса ликвидности у банка (Н2 на отчетную дату — 88,8%, Н3 составляет 180,6%, доля высоколиквидных активов в валовых активах — 34,9%, или 48,2% привлеченных средств), приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля без учета МБК. Также аналитики отмечают высокую информационную прозрачность Москомбанка в работе с агентством.