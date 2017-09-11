Банк «Открытие» просчитался в своей стратегии с точки зрения скорости развития, вложившись в рискованные виды бизнеса, такие как, например, страхование, считает глава ВТБ Андрей Костин.



ЦБ РФ ранее объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие». В процессе финансового оздоровления капитал банка будет приведен в соответствие с размером собственных средств. В случае, если они окажутся отрицательными, капитал уменьшается до 1 рубля, тогда действующие акционеры полностью утратят право собственности на банк. На прошлой неделе Костин заявил, что убытки ВТБ от вложений в банк «Открытие» при самом плохом сценарии не превысят 10 млрд рублей.

«Там есть и более глубинные проблемы — банк очень быстро неорганически развивался, ушел в сферу страхования, где тоже были риски. Я считаю, что «Открытие» — добросовестный банк, который просто просчитался с точки зрения скорости развития. И то, что Центральный банк вошел в число акционеров «Открытия», — хорошая новость для клиентов банка, потому что все обязательства будут выполняться. Иметь такого акционера, как ЦБ, мечтал бы любой. Другое дело, что это создает особую ситуацию, ведь мы в последние 20 лет пытались избавиться от этого», — сказал Костин.

«Мы присутствуем в начале новой эры, когда будут появляться своего рода новые Сбербанки, где акционером будет регулятор. Он должен регулировать, он должен контролировать, но он не должен владеть и рулить банками. Другое дело, что ЦБ это понимает, поэтому его задача — санировать и продавать. Но вопрос, будет ли кому продать, — уже другой», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли интересен этот актив ВТБ после прохождения процедуры финансового оздоровления, Костин сказал: «Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что банк должен пройти процедуру оздоровления. Мы всегда открыты для диалога на эту тему, но надо посмотреть».

По его словам, ВТБ прежде всего интересует, какой бизнес останется у «Открытия» к моменту его продажи регулятором. «Раньше, чем через два года этот вопрос не встанет. Процедура санации, плохие активы должны уйти. Я думаю, что минимум два — три года банк будет находиться под управлением ЦБ. А там посмотрим, как жизнь сложится», — отметил Костин.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.