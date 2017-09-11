Банк «Открытие» просчитался в своей стратегии с точки зрения скорости развития, вложившись в рискованные виды бизнеса, такие как, например, страхование, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ЦБ РФ ранее объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие». В процессе финансового оздоровления капитал банка будет приведен в соответствие с размером собственных средств. В случае, если они окажутся отрицательными, капитал уменьшается до 1 рубля, тогда действующие акционеры полностью утратят право собственности на банк. На прошлой неделе Костин заявил, что убытки ВТБ от вложений в банк «Открытие» при самом плохом сценарии не превысят 10 млрд рублей.
«Там есть и более глубинные проблемы — банк очень быстро неорганически развивался, ушел в сферу страхования, где тоже были риски. Я считаю, что «Открытие» — добросовестный банк, который просто просчитался с точки зрения скорости развития. И то, что Центральный банк вошел в число акционеров «Открытия», — хорошая новость для клиентов банка, потому что все обязательства будут выполняться. Иметь такого акционера, как ЦБ, мечтал бы любой. Другое дело, что это создает особую ситуацию, ведь мы в последние 20 лет пытались избавиться от этого», — сказал Костин.
«Мы присутствуем в начале новой эры, когда будут появляться своего рода новые Сбербанки, где акционером будет регулятор. Он должен регулировать, он должен контролировать, но он не должен владеть и рулить банками. Другое дело, что ЦБ это понимает, поэтому его задача — санировать и продавать. Но вопрос, будет ли кому продать, — уже другой», — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли интересен этот актив ВТБ после прохождения процедуры финансового оздоровления, Костин сказал: «Об этом сейчас бессмысленно говорить, потому что банк должен пройти процедуру оздоровления. Мы всегда открыты для диалога на эту тему, но надо посмотреть».
По его словам, ВТБ прежде всего интересует, какой бизнес останется у «Открытия» к моменту его продажи регулятором. «Раньше, чем через два года этот вопрос не встанет. Процедура санации, плохие активы должны уйти. Я думаю, что минимум два — три года банк будет находиться под управлением ЦБ. А там посмотрим, как жизнь сложится», — отметил Костин.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 9 220,31 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 074,46 млрд, кредитный портфель — 4 997,82 млрд, обязательства перед населением — 538,36 млрд.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 2 323,87 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 270,80 млрд, кредитный портфель — 1 094,11 млрд, обязательства перед населением — 538,98 млрд.