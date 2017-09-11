Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков поддержал идею запуска торговли криптовалютами на бирже. На данный момент Московская биржа разрабатывает необходимую инфраструктуру для этого, но правовой статус криптовалюты в России до сих пор не определен, а ЦБ на днях назвал допуск этого инструмента к использованию на организованных торгах преждевременным в связи с высокой степенью риска для инвесторов.

«Я являюсь сторонником того, чтобы в пилотном варианте все-таки запустить торговлю криптовалютами. Я знаю, что биржа РТС в принципе уже подготовила соответствующую платформу, правила и готова запустить торги, ICO на своей площадке», — сказал Аксаков во время пресс-конференции.

О том, что Московская биржа готовится к запуску криптовалют, стало известно в конце августа. На тот момент биржа вела переговоры об этом с Банком России.

Регулятор 4 сентября опубликовал на своем сайте сообщение, где выразил опасения касательно высоких рисков для инвесторов, которые несет торговля криптовалютами и связанными с ними инструментами. «Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России. Они выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма», — объяснили в Центробанке. Операции с криптовалютами являются высокорисковыми в том числе из-за высокой волатильности обменного курса.



Еще один риск, по мнению ЦБ, — технологический. «Существуют риски при выпуске и обращении криптовалют и риски фиксации прав на них», из-за чего инвестор может понести финансовые потери, а защитить его права будет невозможно.