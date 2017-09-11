Крупнейшая международная социальная сеть Facebook была оштрафована на 1,2 млн евро в Испании за сбор персональной информации пользователей, которая затем могла использоваться для рекламы. По данным испанских властей, социальная сеть нарушает законы, направленные на защиту информации и конфиденциальности граждан.

Испанское агентство по защите данных (AEPD) обнаружило три случая, в которых Facebook собирала такие данные о миллионе испанских пользователей, как пол, религиозные убеждения, личные вкусы и история просмотров, не сообщая им о том, как данная информация будет использоваться.

По данным AEPD, Facebook недостаточно проинформировала своих пользователей о том, как будет использовать данные, и не получила согласия на их использование. Кроме того, социальная сеть хранит данные по пользователям более 17 месяцев с момента закрытия профиля на сайте.

«Политика конфиденциальности Facebook содержит общие и неясные термины», — цитирует Reuters заявление испанского агентства.



Аналогичные расследования также прошли в начале года в Бельгии, Франции, Германии и Нидерландах. Facebook была оштрафована на 150 тыс. евро. В мае Евросоюз оштрафовал компанию на 110 млн евро за нарушение законов о защите данных и умышленное введение в заблуждение европейских регуляторов при покупке мессенджера WhatsApp.